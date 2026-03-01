Hannover. Die deutschen Schwimmer wollen mit neuen Wettkampfformaten die Bühne der »Finals 2026« für mehr öffentliche Aufmerksamkeit nutzen. Extra für das Multisportevent in Hannover (23.–26.7.), das die TV-Sender ARD und ZDF live übertragen, wird eine neue Sprint- und Lagenmeisterschaft ausgetragen – zusätzlich zu den regulären Deutschen Meisterschaften in Berlin (23.–26.4.). Das teilten die Organisatoren am Montag mit. Über die 50-Meter-Strecken aller vier Schwimmarten werden die Meister im K.-o.-Modus ermittelt: Zunächst treten alle acht qualifizierten Aktiven gegeneinander an. Nach dem ersten Lauf scheiden die zwei langsamsten aus, nach dem zweiten Lauf folgen drei weitere Eliminierungen. Im dritten Lauf kämpfen schließlich die verbleibenden drei um den Titel. Die Pausen zwischen den Rennen betragen lediglich wenige Minuten. »Genau diese wiederholten Hochbelastungen unter Wettkampfbedingungen sind für die Sprintentwicklung entscheidend«, sagte Bundestrainer Stephan Wittky. (sid/jW)