Gegründet 1947 Dienstag, 3. März 2026, Nr. 52
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 03.03.2026, Seite 10 / Feuilleton
Rock

Letzte Runde

Die Toten Hosen haben in den sozialen Medien ihr »letztes reguläres Studioalbum« angekündigt. Das neue Album »Trink aus, wir müssen gehen« werde am 29. Mai erscheinen, teilte die Punkrock-Band mit. Dazu werde es ein Bonusalbum mit 25 alten Songs geben – die von der Band mit befreundeten Musikern neu eingespielt wurden. 45 Jahre nach der Gründung der Toten Hosen schließe sich damit ein Kreis, so die Band in einer Mitteilung: »Einer hat im Proberaum geschrien: ›Lasst uns ein letztes Album machen!‹ Keine Ahnung, wer das jetzt genau gewesen ist, jedenfalls war die Begeisterung groß.« (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton

                                               10 Wochen junge Welt online lesen für nur 10 € – jetzt bestellen!