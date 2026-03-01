Die Toten Hosen haben in den sozialen Medien ihr »letztes reguläres Studioalbum« angekündigt. Das neue Album »Trink aus, wir müssen gehen« werde am 29. Mai erscheinen, teilte die Punkrock-Band mit. Dazu werde es ein Bonusalbum mit 25 alten Songs geben – die von der Band mit befreundeten Musikern neu eingespielt wurden. 45 Jahre nach der Gründung der Toten Hosen schließe sich damit ein Kreis, so die Band in einer Mitteilung: »Einer hat im Proberaum geschrien: ›Lasst uns ein letztes Album machen!‹ Keine Ahnung, wer das jetzt genau gewesen ist, jedenfalls war die Begeisterung groß.« (dpa/jW)