Letzte Runde
Die Toten Hosen haben in den sozialen Medien ihr »letztes reguläres Studioalbum« angekündigt. Das neue Album »Trink aus, wir müssen gehen« werde am 29. Mai erscheinen, teilte die Punkrock-Band mit. Dazu werde es ein Bonusalbum mit 25 alten Songs geben – die von der Band mit befreundeten Musikern neu eingespielt wurden. 45 Jahre nach der Gründung der Toten Hosen schließe sich damit ein Kreis, so die Band in einer Mitteilung: »Einer hat im Proberaum geschrien: ›Lasst uns ein letztes Album machen!‹ Keine Ahnung, wer das jetzt genau gewesen ist, jedenfalls war die Begeisterung groß.« (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
