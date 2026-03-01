Gegründet 1947 Dienstag, 3. März 2026, Nr. 52
Aus: Ausgabe vom 03.03.2026, Seite 10 / Feuilleton
Film

Auf dem Pfahl

Bei den Actor Awards hat das Vampirdrama »Blood & Sinners« den Preis für das beste Kinofilmensemble gewonnen. Hauptdarsteller Michael B. Jordan erhielt zudem die Trophäe als beste männliche Hauptrolle von Hollywoods Schauspielerverband (Screen Actors Guild, SAG) mit seinen über 118.000 stimmberechtigten Mitgliedern. Als beste Hauptdarstellerin wurde am Sonntag abend in Los Angeles (Ortszeit) Jessie Buckley für »Hamnet« ausgezeichnet. (dpa/jW)

