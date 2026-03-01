Auf dem Pfahl
Bei den Actor Awards hat das Vampirdrama »Blood & Sinners« den Preis für das beste Kinofilmensemble gewonnen. Hauptdarsteller Michael B. Jordan erhielt zudem die Trophäe als beste männliche Hauptrolle von Hollywoods Schauspielerverband (Screen Actors Guild, SAG) mit seinen über 118.000 stimmberechtigten Mitgliedern. Als beste Hauptdarstellerin wurde am Sonntag abend in Los Angeles (Ortszeit) Jessie Buckley für »Hamnet« ausgezeichnet. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
