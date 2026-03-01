Aus: Ausgabe vom 03.03.2026, Seite 2 / Inland
Protest im Görlitzer Park
Ohne Kommentar
In Berlin haben Hunderte Anwohnerinnen und Anwohner sowie Aktivisten am Sonntag abend gegen die nächtliche Schließung des mittlerweile umzäunten und nachts von der Polizei bewachten Görlitzer Parks protestiert.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Inland
-
Wie können Wohnungslose besser geschützt werden?vom 03.03.2026
-
Wer ist von den Kürzungen des BAMF besonders betroffen?vom 03.03.2026
-
Ziele und Absichtenvom 03.03.2026
-
Kriegstreiber warnen vor »Terror«vom 03.03.2026
-
Mittelschicht? Welche Mittelschicht?vom 03.03.2026
-
BDI beschwert sich über Zivilrechtvom 03.03.2026