Gegründet 1947 Freitag, 27. Februar 2026, Nr. 49
26.02.2026, 18:20:47 / Inland
ÖPNV

Bundesweite Streiks im öffentlichen Nahverkehr

Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr in Bayern.jpg
Felix Hörhager/dpa
Auch in München stehen diesen Freitag alle Räder still – zumindest bei der lokalen Verkehrsgesellschaft (Mpnchen, 19.5.2023)

Berlin. In zahlreichen Städten und Kommunen in ganz Deutschland stehen ab Freitag früh erneut Busse und Bahnen still. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten zahlreicher kommunaler Nahverkehrsunternehmen im Tarifkonflikt zu Streiks aufgerufen. In einigen Regionen wie in Berlin legen die Beschäftigten auch am Sonnabend die Arbeit nieder.

Ausgenommen sind Niedersachsen, wo noch bis Ende März eine Friedenspflicht gilt, sowie Baden-Württemberg, wo Verdi in dieser Woche vorerst auf Streiks verzichtet. Verdi will mit dem Arbeitskampf in der aktuellen Tarifrunde Druck auf die Arbeitgeber ausüben. Bereits Anfang des Monats hatten Beschäftigte vieler Nahverkehrsunternehmen die Arbeit niedergelegt. (AFP/jW)

