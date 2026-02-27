Martial Trezzini/Keystone/dpa Auf dem Weg zum Frieden? Der ukrainische Gesandte Umerow bei seiner Ankunft in Genf (r., 26.2.2026)

Genf. In Genf haben am Donnerstag Verhandlungen zwischen Vertretern der Ukraine und der USA begonnen. Es gehe um Mechanismen zur wirtschaftlichen Unterstützung und zum Wiederaufbau der Ukraine, Instrumente zur Gewinnung von Investitionen und zur langfristigen Zusammenarbeit, schrieb der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats der Ukraine, Rustem Umjerow, in den sozialen Netzwerken.

Außerdem werden ihm zufolge Vorbereitungen für die nächste Verhandlungsrunde mit der Ukraine, Russland und den USA besprochen. Wichtig seien auch humanitäre Fragen. Die Ukraine hoffe auf mögliche Austausche. Bei dem Treffen vertreten laut Umjerow neben ihm auch der Fraktionsvorsitzende der Präsidentenpartei im Parlament, David Arachamija, Wirtschaftsminister Olexij Sobolew und dessen Stellvertreterin Darina Martschak die Ukraine. Für die USA verhandeln demnach der Sondergesandte Steve Witkoff und US-Präsident Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte das heutige Treffen mit US-Vertretern am Vortag angekündigt. (dpa/jW)