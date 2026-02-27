Pittsburgh. Wegen seiner Verletzung aus dem olympischen Viertelfinale von Mailand muss der kanadische Eishockeystar Sidney Crosby in der Profiliga NHL mindestens vier Wochen aussetzen. Die Pittsburgh ­Penguins haben ihren Kapitän auf die sogenannte Injured-­Reserve-Liste gesetzt. Die Hauptrunde endet Mitte April, Crosby könnte im besten Fall vor den Playoffs noch zehn Partien absolvieren. Der dreimalige ­Stanley-Cup-Sieger hatte sich gegen Tschechien eine Unterkörperverletzung zugezogen. Crosby bestreitet seine 21. NHL-Saison. (AFP/jW)