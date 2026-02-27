Vier Wochen
Pittsburgh. Wegen seiner Verletzung aus dem olympischen Viertelfinale von Mailand muss der kanadische Eishockeystar Sidney Crosby in der Profiliga NHL mindestens vier Wochen aussetzen. Die Pittsburgh Penguins haben ihren Kapitän auf die sogenannte Injured-Reserve-Liste gesetzt. Die Hauptrunde endet Mitte April, Crosby könnte im besten Fall vor den Playoffs noch zehn Partien absolvieren. Der dreimalige Stanley-Cup-Sieger hatte sich gegen Tschechien eine Unterkörperverletzung zugezogen. Crosby bestreitet seine 21. NHL-Saison. (AFP/jW)
