Richard Shotwell/Invision/AP Robert Carradine im März 2016

Los Angeles. Der vor allem durch die TV-Serie »Lizzie McGuire« bekannte US-amerikanische Schauspieler Robert Carradine ist tot. »In einer Welt, die sich so dunkel anfühlen kann, war Bobby immer ein helles Leuchtfeuer für alle um ihn herum«, hieß es in einer Mitteilung der Familie, aus der das Branchenportal »Deadline« zitierte.

Carradine wurde 1954 in Los Angeles als Kind des Schauspieler-Paares John Carradine und Sonia Sorel geboren. Seit den 70er Jahren spielte er in Dutzenden Filmen und Serien mit. Er erlangte jedoch nie die Berühmtheit seines Bruders Keith Carradine (»Diebe wie wir«, »Nashville«) und seines Halbbruders David Carradine (»Kung Fu«, »Kill Bill«). Nach Angaben seiner Familie litt Robert Carradine an einer schweren psychischen Erkrankung und starb durch Suizid. (dpa/jW)