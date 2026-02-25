Online Extra24.02.2026, 18:31:11 / Feuilleton
Museumslandschaft
Louvre-Direktorin Laurence des Cars tritt zurück
Paris. Nach dem Einbruch im Louvre und wegen weiterer Missstände hat die Direktorin des Museums ihren Rücktritt eingereicht. Wie der Élysée-Palast in Paris mitteilte, nahm Frankreichs Präsident Emmanuel Macron das Rücktrittsgesuch von Laurence des Cars an. (dpa/jW)
