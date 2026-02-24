Wir haben mit Ignacio Rosaslanda (jW-Videojournalist) über die aktuelle Lage in Mexiko nach dem Tod von Nemesio Oseguera Cervantes, genannt »El Mencho«, gesprochen. Im Interview ordnet er die möglichen Folgen für die Sicherheitslage ein, analysiert die aktuellen Kräfteverhältnisse zwischen Staat und Drogenkartellen und beleuchtet die Rolle der USA.

Er vertritt die Auffassung, dass insbesondere der Druck der US-Administration auf die Regierung von Claudia Sheinbaum zur Eskalation der Situation beigetragen habe und militärische Maßnahmen im Vorgehen gegen die Kartelle zusätzlich forciert worden seien.