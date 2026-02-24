Im WürgegriffVon Ignacio Rosaslanda
Wir haben mit Ignacio Rosaslanda (jW-Videojournalist) über die aktuelle Lage in Mexiko nach dem Tod von Nemesio Oseguera Cervantes, genannt »El Mencho«, gesprochen. Im Interview ordnet er die möglichen Folgen für die Sicherheitslage ein, analysiert die aktuellen Kräfteverhältnisse zwischen Staat und Drogenkartellen und beleuchtet die Rolle der USA.
Er vertritt die Auffassung, dass insbesondere der Druck der US-Administration auf die Regierung von Claudia Sheinbaum zur Eskalation der Situation beigetragen habe und militärische Maßnahmen im Vorgehen gegen die Kartelle zusätzlich forciert worden seien.
Siehe auch
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Hilfe trotz Blockadevom 24.02.2026
-
Was konnten Sie für die Indigenen erreichen?vom 24.02.2026
-
Ohne Kommentarvom 24.02.2026
-
Neues altes Bündnisvom 24.02.2026
-
Rassismus salonfähigvom 24.02.2026
-
Das Ende von »El Mencho«vom 24.02.2026
-
Linksliberaler Premier mit rechtem Programmvom 24.02.2026