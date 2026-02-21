Hendrik Schmidt/dpa

Antholz. Biathlonweltmeisterin Franziska Preuß wird ihre Karriere nach den Olympischen Winterspielen sofort beenden und nicht mehr in den Weltcup zurückkehren. Die 31jährige aus Ruhpolding tritt damals letztmals am Sonnabend (14.15 Uhr) im Massenstart in Antholz an. Bereits kurz vor Olympia hatte sie angekündigt, am Saisonende aufzuhören. Nun zieht sie diesen Schritt noch etwas nach vorn. Die verbleibenden Weltcupstationen in Estland, Finnland und Norwegen finden damit bereits ohne Deutschlands Sportlerin des Jahres statt. (dpa/jW)