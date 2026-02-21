Gegründet 1947 Montag, 23. Februar 2026, Nr. 45
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Online Extra
20.02.2026, 18:27:15 / Sport
Olympische Winterspiele

Biathletin Franziska Preuß beendet Karriere

Olympische Winterspiele 2026(2).jpg
Hendrik Schmidt/dpa

Antholz. Biathlonweltmeisterin Franziska Preuß wird ihre Karriere nach den Olympischen Winterspielen sofort beenden und nicht mehr in den Weltcup zurückkehren. Die 31jährige aus Ruhpolding tritt damals letztmals am Sonnabend (14.15 Uhr) im Massenstart in Antholz an. Bereits kurz vor Olympia hatte sie angekündigt, am Saisonende aufzuhören. Nun zieht sie diesen Schritt noch etwas nach vorn. Die verbleibenden Weltcupstationen in Estland, Finnland und Norwegen finden damit bereits ohne Deutschlands Sportlerin des Jahres statt. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.