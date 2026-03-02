Gegründet 1947 Montag, 2. März 2026, Nr. 51
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 02.03.2026, Seite 14 / Feuilleton
Events

Veranstaltungen

»Hedy Kiesler Lamarr.« Ein Monodrama mit Songs von Brecht, Eisler, Tucholsky, Weill und vielen mehr. Gesungen von Gina Pietsch und am Klavier begleitet von Bardo Henning. Donnerstag, 5.3., 20 Uhr. Ort und Veranstalter: Zimmer 16, Florastr. 16, Berlin

»Orchestrale Klangvielfalt: Wiederentdeckungen und Meisterwerke von Kurt Weill«. Donnerstag, den 5.3., und Freitag, den 6.3., jeweils um 19.30 Uhr im Rahmen des Kurt-Weill-Festes. Einführungen jeweils um 18.30 Uhr. Ort: Großes Haus, Dessau. Veranstalter: Anhaltisches Theater Dessau

»Afghanistan: Strich drunter?« Vortrag von Thomas Ruttig über die Lage im Land und die Rolle Deutschlands. Ruttig lebte 13 Jahre in Afghanistan, war für die DDR und später für die gesamtdeutsche Botschaft sowie für die UNO tätig. Freitag, 6.3., 18.30 Uhr. Ort: Stadthalle Mehrzweckraum, Am Rathaus 1, Hohen Neuendorf. Veranstalter: AG Brot und Salz im Kulturkreis Hohen Neuendorf

