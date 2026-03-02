Gott ruft
Das spanische Familiendrama »Los Domingos« (Die Sonntage) der Regisseurin Alauda Ruiz de Azúa ist bei der 40. Ausgabe der Goya-Filmpreise als bester Film ausgezeichnet worden. Am Sonnabend in Barcelona erhielt der Film zudem auch Preise für die beste Regie, die beste Hauptdarstellerin (Patricia López Arnaiz) und das beste Originaldrehbuch. Die Goyas gelten als die wichtigsten spanischen Filmpreise. Der Film erzählt die Geschichte der idealistischen und begabten 17jährigen Ainara. Sie spürt eine zunehmende Nähe zu Gott und zieht in Betracht, als Nonne in ein Kloster einzutreten. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
»Wir tauchen unter Maschinen«vom 02.03.2026
-
Vom Legato zum Stakkatovom 02.03.2026
-
Die konstellative Methodevom 02.03.2026
-
Die Definition von Liebevom 02.03.2026
-
Nachschlag: Der Star ist das Hausvom 02.03.2026
-
Vorschlagvom 02.03.2026
-
Veranstaltungenvom 02.03.2026