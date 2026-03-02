Gegründet 1947 Montag, 2. März 2026, Nr. 51
Aus: Ausgabe vom 02.03.2026, Seite 10 / Feuilleton
Film

Gott ruft

Das spanische Familiendrama »Los Domingos« (Die Sonntage) der Regisseurin Alauda Ruiz de Azúa ist bei der 40. Ausgabe der Goya-Filmpreise als bester Film ausgezeichnet worden. Am Sonnabend in Barcelona erhielt der Film zudem auch Preise für die beste Regie, die beste Hauptdarstellerin (Patricia López Arnaiz) und das beste Originaldrehbuch. Die Goyas gelten als die wichtigsten spanischen Filmpreise. Der Film erzählt die Geschichte der idealistischen und begabten 17jährigen Ainara. Sie spürt eine zunehmende Nähe zu Gott und zieht in Betracht, als Nonne in ein Kloster einzutreten. (dpa/jW)

