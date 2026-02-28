GRANGER Historical Picture Archive/IMAGO/jW KI-Montage

Der 8. März ist mehr als ein symbolisches Datum. Er steht neben vielem anderen für den Kampf gegen patriarchale Strukturen, für gleichen Lohn für gleiche Arbeit, gegen Gewalt und für reproduktive Selbstbestimmung. Frauenrechte stehen im Zuge des konservativen Rollbacks unter Beschuss, soziale Errungenschaften werden geschliffen. Was bleibt? Na, auf die Straße gehen natürlich!

Wie in den letzten Jahren werden am 8. März, dem Internationalen Frauentag, und bei den Ostermärschen im April Zehntausende gegen Ausbeutung, Sexismus und Kriegstreiberei demonstrieren. Genau dort muss eine Zeitung präsent sein, die diese Kämpfe solidarisch begleitet. Unsere Zeitung, die junge Welt.

Die jW berichtet das ganze Jahr über auch aus feministischer Perspektive – zum 8. März erscheint zudem unsere Feminismusbeilage, die sich für Verteilaktionen besonders eignet. Ob auf Demonstrationen, bei Kundgebungen oder Veranstaltungen: Diese Wochenendausgabe gehört in die Hände derer, die für eine andere Gesellschaft kämpfen.

Wenige Wochen später folgen die Ostermärsche. Auch 2026 wird die Friedensbewegung gegen Aufrüstung, NATO-Expansion und das Säbelrasseln der Bundesregierung mobilisieren. Die Zeichen stehen auf Eskalation: Mittelstreckenwaffen, Wehrpflicht und ein irrsinnig schnell wachsender Rüstungshaushalt. Der Protest dagegen braucht eine laute Stimme auf der Straße. Und eine Zeitung, die nicht einknickt vor der herrschenden Kriegslogik. Die junge Welt ist diese Zeitung – sie muss bei den Ostermärschen gut sichtbar sein.

Verteilaktionen sind dabei mehr als nur Werbung. Wer bei einer Demo eine jW in die Hand bekommt, erfährt oft zum ersten Mal, dass es eine Zeitung gibt, die diese Proteste ernst nimmt, die solidarisch berichtet.

Wir brauchen dazu allerdings Ihre Hilfe. Ob in Berlin, Hamburg, München oder in kleineren Städten – überall, wo zum Frauentag oder bei den Ostermärschen Menschen zusammenkommen, sollte die jW präsent sein. Bestellen Sie Verteilexemplare beim Aktionsbüro!

Wichtig ist, dass die Bestellungen rechtzeitig bei uns ankommen. Für Verteilaktionen am 8. März bitten wir um Bestellung bis spätestens 3. März um 12 Uhr, damit die Zeitungen pünktlich bei Ihnen eintreffen. Für die Ostermärsche – die in diesem Jahr vom 12. bis 21. April stattfinden – sollten Bestellungen in der ersten Märzwoche bei uns eingehen. Das Aktionsbüro hilft bei der Planung und koordiniert auch gern mehrere Verteiler in einer Region.

Die Friedensbewegung: anderswo ignoriert oder diffamiert. Feministische Positionen: anderswo abseitig auf Lifestyle reduziert oder als »Gedöns« abgetan. Doch jede verteilte junge Welt ist ein Stück Gegenöffentlichkeit. Jede Aktion trägt selbstverständlich auch dazu bei, unsere Reichweite zu erhöhen und neue Leserinnen und Leser zu gewinnen.

Meldet euch beim Aktionsbüro, bestellt Verteilexemplare, organisiert euch vor Ort. Der 8. März und die Ostermärsche sind Gelegenheiten, die wir nicht ungenutzt lassen sollten. Bringt die junge Welt dorthin, wo sie hingehört – zu denen, die protestieren und kämpfen.