Veranstaltungen
»Die aktuelle Bedeutung von Berufsverboten, Unvereinbarkeitsbeschlüssen, Regelanfragen, Radikalenerlass. Vortrag von Werner Siebler, Sprecher des «Bundesarbeitsausschusses der Initiativen gegen Berufsverbote» und selbst früheres Berufsverbotsopfer. Mittwoch, 4.3., 18.30 Uhr. Ort: Beim Atif, Bartelstr. 25, Hamburg. Veranstalter: Gewerkschaftslinke Hamburg
«Schulstreiktag». Donnerstag, 5.3. Wir haben keinen Bock auf die Wehrpflicht! Unser Kampf für ein von Militarismus, Kürzungen und Kriegstreiberei befreites Leben hört nicht auf. Alle Städte und alle Infos: https://schulstreikgegenwehrpflicht.com/streikende-stdte.
«Gewerkschaften in der ›Zeitenwende‹». Vortrag von Ulrike Eifler, Gewerkschafterin. Montag, 2.3., 18 Uhr. Ort: DGB-Haus, Wilhelm-Leuschner-Str. 69/77, Frankfurt am Main. Veranstalter: Leben und Arbeit, Verdi-Bezirk
«Was kann Gießen gegen die Militarisierung tun?» Diskussion zur Kommunalwahl 2026 in Hessen, Dienstag, 3.3., 18 Uhr. Ort: Jugendzentrum Jokus, Ostanlage 25a, Gießen. Veranstalter: Friedensnetzwerk Gießen
links & bündig gegen rechte Bünde
