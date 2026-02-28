Gegründet 1947 Sa. / So., 28. Februar/ 1. März 2026, Nr. 50
Musikbranche

Digital ist besser

Das Geschäft mit Musik hat in Deutschland 2025 abermals zugelegt. Insgesamt wurde 2,42 Milliarden Euro mit Musik erlöst, das waren 2,3 Prozent mehr als 2024. Das erklärte der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) am Donnerstag in Berlin. Im Jahr zuvor hatte der Zuwachs bei 7,8 Prozent gelegen. Die Markttrends bleiben gleich: Klassische physische Tonträger haben weitgehend ausgedient, für sie wurden 345 Millionen Euro bezahlt – 5,9 Prozent weniger als 2024. Die Vinylschallplatte hingegen geht gut und verzeichnete ein Umsatzplus von 2,8 Prozent. (dpa/jW)

