Der Film »Was uns verbindet« ist der große Gewinner bei der Verleihung der französischen César-Filmpreise. Das Drama von Carine Tardieu wurde am Donnerstag als bester Film ausgezeichnet und erhielt zwei weitere Preise, darunter für das beste Originaldrehbuch. Es handelt von einer unabhängigen Mittfünfzigerin, deren Alltag aus den Fugen gerät, als sie auf einen jungen Vater trifft, der um seine Frau trauert. Die Trophäe für die beste Regie ging an »Nouvelle Vague« von Hollywood-Regisseur Richard Linklater. Als beste Schauspieler wurden Léa Drucker für ihre Leistung im Polizeidrama »Dossier 137« und Laurent Lafitte für seine Rolle in »Die reichste Frau der Welt« prämiert. (dpa/jW)