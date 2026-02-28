Gegründet 1947 Sa. / So., 28. Februar/ 1. März 2026, Nr. 50
Aus: Ausgabe vom 28.02.2026, Seite 2 / Ausland
Eisenbahnunglück von Tembi

Ohne Kommentar

2_BM.JPG
Stelios Misinas/REUTERS

Demonstranten schreiben vor dem griechischen Parlament in Athen anlässlich des dritten Jahrestags des Zugunglücks von Tembi von 2023 die Namen der 57 Todesopfer auf den Boden.

