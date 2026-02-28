Aus: Ausgabe vom 28.02.2026, Seite 2 / Ausland
Eisenbahnunglück von Tembi
Ohne Kommentar
Demonstranten schreiben vor dem griechischen Parlament in Athen anlässlich des dritten Jahrestags des Zugunglücks von Tembi von 2023 die Namen der 57 Todesopfer auf den Boden.
links & bündig gegen rechte Bünde
