Nyon. Die Bundesligaklubs haben mit ihren Einnahmen die Teams aus der spanischen La Liga auf Platz zwei des europäischen Rankings abgelöst. Wie die UEFA in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Finanzreport für das Jahr 2024 mitteilte, nehmen die deutschen Vereine nun den Platz hinter England ein. Der Verband gibt in dem Bericht auch sogenannte Medianwerte an, da das Gefälle zwischen Topklubs und anderen Vereinen eklatant ist. So steigerte der englische Medianklub seine Einnahmen um 20 Millionen Euro auf 265 Millionen Euro. Bei den teilnehmenden Bundesligavereinen stieg der Wert um zehn Millionen Euro auf 164 Millionen Euro ­Einnahmen. (dpa/jW)