Raus hier
Madrid. Real Madrid hat einen Besucher für das Zeigen des Hitlergrußes beim Rückspiel gegen Benfica Lissabon aus dem Stadion geworfen. Gegen den Fan soll nun ein Ausschlussverfahren eröffnet werden, teilten die Madrilenen am Mittwoch abend mit. Demnach sei der Fan von Fernsehkameras gefilmt worden. Die K.-o.-Runden-Partie gegen Benfica (2:1) stand ohnehin unter besonderer Beobachtung, weil Real-Angreifer Vinícius Júnior beim Spiel in Lissabon von Gegenspieler Gianluca Prestianni rassistisch beleidigt worden sein soll. Prestianni war von der UEFA vorläufig gesperrt worden und durfte im Rückspiel nicht mitspielen. Ein Einspruch des portugiesischen Vereins blieb ohne Erfolg. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Sport
-
»Was will der Verrückte aus dem Osten?«vom 27.02.2026
-
Gute Nachrichtenvom 27.02.2026