Madrid. Real Madrid hat einen Besucher für das Zeigen des Hitlergrußes beim Rückspiel gegen Benfica Lissabon aus dem Stadion geworfen. Gegen den Fan soll nun ein Ausschlussverfahren eröffnet werden, teilten die Madrilenen am Mittwoch abend mit. Demnach sei der Fan von Fernsehkameras gefilmt worden. Die K.-o.-­Runden-Partie gegen ­Benfica (2:1) stand ohnehin unter besonderer Beobachtung, weil Real-Angreifer Vinícius Júnior beim Spiel in Lissabon von Gegenspieler Gianluca Prestianni rassistisch beleidigt worden sein soll. Prestianni war von der UEFA vorläufig gesperrt worden und durfte im Rückspiel nicht mitspielen. Ein Einspruch des portugiesischen Vereins blieb ohne Erfolg. (dpa/jW)