Gegründet 1947 Freitag, 27. Februar 2026, Nr. 49
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 27.02.2026, Seite 16 / Sport
Darts

Erste Frau

Leicester. Die Engländerin Beau Greaves hat als erste Frau in einem Event der PDC-Pro-Tour einen sogenannten Neundarter geworfen und damit Darts­geschichte geschrieben. Das perfekte Leg, bei dem ein Profi die 501 Punkte mit der Minimalanzahl von neun Würfen auf null spielt, gelang der 22jährigen in Leicester im Zweitrundenduell am Mittwoch mit dem Österreicher Mensur Suljović (6:5). (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.