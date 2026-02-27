Leicester. Die Engländerin Beau Greaves hat als erste Frau in einem Event der PDC-Pro-Tour einen sogenannten Neundarter geworfen und damit Darts­geschichte geschrieben. Das perfekte Leg, bei dem ein Profi die 501 Punkte mit der Minimalanzahl von neun Würfen auf null spielt, gelang der 22jährigen in Leicester im Zweitrundenduell am Mittwoch mit dem Österreicher Mensur Suljović (6:5). (dpa/jW)