Der südkoreanische Regisseur Park Chan Wook übernimmt die Leitung der Jury bei den diesjährigen Filmfestspielen (17. bis 28. Mai) von Cannes. Das teilte das französische Festival mit, bei dem der 62jährige selbst schon mehrfach Preise gewann. Die Jury entscheidet über den Hauptpreis, die Goldene Palme. Mit Park Chan Wook trägt demnach das erste Mal ein Südkoreaner die Verantwortung für den Filmpreis. Das solle die »frühe und tiefe Verbundenheit des Festivals mit dem koreanischen Kino« symbolisieren. (dpa/jW)