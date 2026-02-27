Aus: Ausgabe vom 27.02.2026, Seite 10 / Feuilleton
Kino
Ein Symbol
Der südkoreanische Regisseur Park Chan Wook übernimmt die Leitung der Jury bei den diesjährigen Filmfestspielen (17. bis 28. Mai) von Cannes. Das teilte das französische Festival mit, bei dem der 62jährige selbst schon mehrfach Preise gewann. Die Jury entscheidet über den Hauptpreis, die Goldene Palme. Mit Park Chan Wook trägt demnach das erste Mal ein Südkoreaner die Verantwortung für den Filmpreis. Das solle die »frühe und tiefe Verbundenheit des Festivals mit dem koreanischen Kino« symbolisieren. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Feuilleton
-
Zigaretten tabuvom 27.02.2026
-
Streunend durchs Geländevom 27.02.2026
-
Für die Hühnerfüßevom 27.02.2026
-
Aber bitte mit Sahnevom 27.02.2026
-
Nachschlag: Feindbild reloadedvom 27.02.2026
-
Vorschlagvom 27.02.2026