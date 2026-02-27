Aus: Ausgabe vom 27.02.2026, Seite 2 / Ausland
Merz
Ohne Kommentar
Während seiner ersten Reise als Bundeskanzler in die Volksrepublik werden Friedrich Merz vom Gründer der Firma Unitree Robotics, Wang Xingxing (l.), in Hangzhou boxende Roboter vorgeführt.
