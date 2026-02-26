Verona. Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) lehnt einen Boykott der Eröffnungsfeier der Paralympischen Winterspiele wegen der Teilnahme russischer und belarussischer Athletinnen und Athleten an der Zeremonie ab. »Wir werden den Fokus auf die sportlichen Wettkämpfe legen«, sagte DBS-Präsident Hans-Jörg Michels dem sid: »Von einem Boykott halte ich persönlich nichts. Das hat man in der Vergangenheit gesehen, dass das im Grunde genommen nichts bringt für den Sport.« Sechs russische und vier belarussische Athletinnen und Athleten dürfen per Wildcard bei den Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo (6. bis 15. März) unter den Flaggen ihrer kriegführenden Länder teilnehmen und andere nationale Embleme zeigen. (sid/jW)