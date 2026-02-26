Hannover. Fußballzweitligist Hannover 96 plant beim Niedersachsenderby gegen Eintracht Braunschweig den Ausschank von alkoholreduziertem Bier. Der Brauereipartner des Klubs hat extra für die »Hochrisikoveranstaltung« am 20. März ein Bier mit nur 2,9 Prozent Alkoholgehalt gebraut, das bereits am vergangenen Sonntag beim 0:0 gegen Dynamo Dresden erfolgreich im Stadion getestet wurde. Die 96er bestätigten auf Anfrage einen Bericht der Neuen Presse in Hannover. Hintergrund dieser Idee sind die Auflagen für sogenannte Risikospiele im deutschen Profifußball. Bei denen gilt neben einer erhöhten Polizeipräsenz unter anderem auch ein Alkoholverbot. Die Hoffnung von Verein und Brauerei ist: Wenn Fans wissen, dass im Stadion nicht nur alkoholfreies Bier ausgeschenkt wird, werden sie vorher auf dem Weg zur Arena auch weniger trinken. (dpa/jW)