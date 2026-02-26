Gegründet 1947 Donnerstag, 26. Februar 2026, Nr. 48
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 26.02.2026, Seite 2 / Ausland
Syrien

Ohne Kommentar

2_BM.JPG
Orhan Qereman/REUTERS

Familien von gefangenen Mitgliedern der Demokratischen Kräfte Syriens fordern von Damaskus deren beim Waffenstillstand vereinbarte Freilassung (Kamischli, 25.2.2026)

links & bündig gegen rechte Bünde

