Nyon. Nach einem mutmaßlich rassistischen Vorfall im Playoff-Hinspiel der Fußball-Champions-League ist der Spieler Gianluca Prestianni von Benfica Lissabon für das Rückspiel bei Real Madrid vorläufig gesperrt worden. Das entschied die Disziplinar- und Ethikkommission der Europäischen Fußballunion (UEFA) vor der Partie an diesem Mittwoch. Benfica Lissabon kündigte an, gegen die Sperre Berufung einzulegen. Am vergangenen Dienstag wurde Real Madrids Spieler Vinícius Júnior nach seinem Siegtreffer zum 1:0 und seinem anschließenden Jubel nach eigenen Angaben und Aussagen seines Teamkollegen Kylian Mbappé von Prestianni als »Affe« beleidigt. Der Argentinier bestreitet die Vorwürfe, in der Szene hatte er sich das Trikot vor den Mund gezogen. Nach dem Spiel monierte Benfica-Coach José Mourinho wiederum das Verhalten von Vinícius Júnior nach dessen Tor. (dpa/jW)