Las Vegas. Elf Jahre nach ihrem großen Kampf treten die Boxer Floyd Mayweather und Manny Pacquiao erneut gegeneinander an. Der Rückkampf wird am 19. September in Las Vegas stattfinden und von Netflix übertragen, wie die beiden früheren Weltmeister und der Streamingdienst am Montag mitteilten. Der 49 Jahre alte Mayweather, der 2017 seinen letzten offiziellen Kampf bestritt, hatte den laut Veranstaltern profitabelsten Boxkampf der Geschichte am 2. Mai 2015 mühelos gewonnen. Pacquiao, inzwischen 47, gab damals an, trotz Schulterverletzung gekämpft zu haben. Nun hofft der philippinische Exweltmeister auf eine erfolgreiche Revanche. (dpa/jW)