Ins Risiko
Die Strategie des Theaters Regensburg zahlt sich aus: Statt vor allem Klassiker stehen in dem Haus oft weniger bekannte Stücke auf dem Spielplan – und es findet damit Anklang bei Publikum wie Experten. Am Montag abend wurde das Theater mit dem Oper!-Award in der Kategorie »Bestes Opernhaus des Jahres« ausgezeichnet. Juryvorsitzender Ulrich Ruhnke bescheinigte den Regensburgern »künstlerische Exzellenz und programmatische Unerschrockenheit«: »Hier begegnet uns eine Haltung, die vor allem eines auszeichnet: Mut statt Vorsicht. Auf dieser Bühne riskiert man mit größtem Erfolg Musiktheater in seiner ganzen Breite als hochkarätiges Wagnis.« Verliehen wird der Preis von der Fachzeitschrift Oper!. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Universalismusvom 25.02.2026
-
Nachschlag: Gewalt, Macht und Korruptionvom 25.02.2026
-
Vorschlagvom 25.02.2026
-
Veranstaltungenvom 25.02.2026
-
Eine heikle Sachevom 25.02.2026
-
Rafael, Schwarz, Seifertvom 25.02.2026
-
Auf den Hügelnvom 25.02.2026
-
El Malo del Bronxvom 25.02.2026
-
Das Schweigen der Faschistenvom 25.02.2026