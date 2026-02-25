Die Strategie des Theaters Regensburg zahlt sich aus: Statt vor allem Klassiker stehen in dem Haus oft weniger bekannte Stücke auf dem Spielplan – und es findet damit Anklang bei Publikum wie Experten. Am Montag abend wurde das Theater mit dem Oper!-Award in der Kategorie »Bestes Opernhaus des Jahres« ausgezeichnet. Juryvorsitzender Ulrich Ruhnke bescheinigte den Regensburgern »künstlerische Exzellenz und programmatische Unerschrockenheit«: »Hier begegnet uns eine Haltung, die vor allem eines auszeichnet: Mut statt Vorsicht. Auf dieser Bühne riskiert man mit größtem Erfolg Musiktheater in seiner ganzen Breite als hochkarätiges Wagnis.« Verliehen wird der Preis von der Fachzeitschrift Oper!. (dpa/jW)