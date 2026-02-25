Gegründet 1947 Mittwoch, 25. Februar 2026, Nr. 47
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 25.02.2026, Seite 10 / Feuilleton
Theaterlandschaft

Ins Risiko

Die Strategie des Theaters Regensburg zahlt sich aus: Statt vor allem Klassiker stehen in dem Haus oft weniger bekannte Stücke auf dem Spielplan – und es findet damit Anklang bei Publikum wie Experten. Am Montag abend wurde das Theater mit dem Oper!-Award in der Kategorie »Bestes Opernhaus des Jahres« ausgezeichnet. Juryvorsitzender Ulrich Ruhnke bescheinigte den Regensburgern »künstlerische Exzellenz und programmatische Unerschrockenheit«: »Hier begegnet uns eine Haltung, die vor allem eines auszeichnet: Mut statt Vorsicht. Auf dieser Bühne riskiert man mit größtem Erfolg Musiktheater in seiner ganzen Breite als hochkarätiges Wagnis.« Verliehen wird der Preis von der Fachzeitschrift Oper!. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton