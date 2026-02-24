Aus: Ausgabe vom 24.02.2026, Seite 2 / Ausland
Bildmeldung
Ohne Kommentar
Protest vor der Vorverhandlung gegen den ehemaligen philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte wegen Verbrechen gegen die Menschheit vor dem Internationalen Strafgerichtshof (Quezon-Stadt, Philippinen)
links & bündig gegen rechte Bünde
