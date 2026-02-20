David Inderlied/dpa Mit mehreren Schüssen überwältigten Polizisten in Duisburg einen Mann in einem Heim für psychisch Erkrankte (Symbolbild)

Duisburg. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei hat am Donnerstag bei einem Einsatz in einer Wohneinrichtung für psychisch erkrankte Menschen in Duisburg einen Mann angeschossen. Der 30jährige sei durch mehrere Schüsse verletzt worden und ins Krankenhaus gekommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden.

Laut einer Polizeisprecherin war die Polizei gegen acht Uhr morgens zu dem Einsatz gerufen worden. Der Mann war mutmaßlich mit einem Messer bewaffnet und hatte sich im Dachgeschoss verschanzt. Einer der ersten Beamten vor Ort wurde von dem Mann leicht verletzt. Die Polizei rief das SEK zu Hilfe, das zunächst über eine Drehleiter der Feuerwehr Kontakt mit dem Mann durch ein Dachgeschossfenster aufnahm.

Der weitere Verlauf des Einsatzes ist noch unklar, aber bei der Festnahme fielen laut Polizei Schüsse. Das Motiv des 30jährigen war nach Angaben der Polizei zunächst unklar. Andere Menschen seien nicht in Gefahr gewesen. Zu den Schüssen ermittelt aus Neutralitätsgründen die Polizei Bochum. (dpa/lnw/jW)