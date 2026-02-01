Gegründet 1947 Dienstag, 17. Februar 2026, Nr. 40
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Online Extra
16.02.2026, 18:18:20 / Inland
Konflikt in Osteuropa

Ukrainische Ausbilder bei der Bundeswehr

Soldatinnen und Soldaten.jpg
Sebastian Kahnert/dpa
Antreten zum Appell – demnächst vor ukrainischen Ausbildern (Dresden, 11.2.2026)

Strausberg. In der Bundeswehr sollen Ausbilder aus der Ukraine zum Einsatz kommen. Dazu sei bereits am Freitag ein Abkommen zwischen den Verteidigungsministerien Deutschlands und der Ukraine unterzeichnet worden, sagte ein Sprecher des Heeres am Montag auf Anfrage gegenüber dpa. »Es ist geplant, vor allem an den Truppenschulen des Heeres die Erfahrungen ukrainischer Soldatinnen und Soldaten in die Ausbildung im Heer einfließen zu lassen«, sagte er weiter. Zu den Einzelheiten wollte er sich nicht äußern. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.