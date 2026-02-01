Online Extra16.02.2026, 18:18:20 / Inland
Konflikt in Osteuropa
Ukrainische Ausbilder bei der Bundeswehr
Strausberg. In der Bundeswehr sollen Ausbilder aus der Ukraine zum Einsatz kommen. Dazu sei bereits am Freitag ein Abkommen zwischen den Verteidigungsministerien Deutschlands und der Ukraine unterzeichnet worden, sagte ein Sprecher des Heeres am Montag auf Anfrage gegenüber dpa. »Es ist geplant, vor allem an den Truppenschulen des Heeres die Erfahrungen ukrainischer Soldatinnen und Soldaten in die Ausbildung im Heer einfließen zu lassen«, sagte er weiter. Zu den Einzelheiten wollte er sich nicht äußern. (dpa/jW)
