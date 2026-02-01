+ Update 19:29 +

Jens Büttner/dpa Schönwetterprojekt Bahnsanierung (Wittenberge, 17.9.2025)

Berlin. Die Generalsanierung der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin ist nach Angaben der Deutschen Bahn derzeit wegen des Winterwetters deutlich in Verzug. Die Strecke werde nicht wie geplant zum 30. April wieder in Betrieb gehen können, teilte die Deutsche Bahn am Montag mit. Konkretere Angaben will die Bahn am 13. März machen. »Wir schauen gebannt jede Woche was passiert«, sagte der Vorstand Infrastrukturplanung und -projekte bei der DB Infrago, Gerd-Dietrich Bolte. Er verwies auf zuletzt rund sechs Wochen Frost und Schnee, in denen die Arbeiten stark eingeschränkt gewesen seien. Der Boden sei teils 60 Zentimeter tief gefroren. Noch bis Ende Dezember seien die Arbeiten gut im Plan gewesen, doch »Januar und Mitte Februar haben uns aus der Bahn geworfen«, fügte er hinzu. »Jetzt beginnt die Aufholjagd, wir hoffen jeden Tag auf besseres Wetter«, kündigte Bolte zusätzliche Anstrengungen an, um den Rückstand zumindest zu verringern. Das Ziel sei, »möglichst dicht an der geplanten Inbetriebnahme dran zu bleiben«, die für den 1. Mai vorgesehen war. (AFP/jW)