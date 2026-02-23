Veranstaltungen
»Razzia in St. Pauli«. Spielfilm von 1932 (Regie: Werner Hochbaum) mit einer Einführung. Ein Film aus dem Hamburger Hafenmilieu; am Ende des Films singt Ernst Busch den Song vom Heer der Hafenarbeiter. Dienstag, 24.2., 18 Uhr. Ort: Helle Panke, Kopenhagener Str. 9, Berlin. Veranstalter: Ernst-Busch-Gesellschaft
»Kriegstüchtigkeit oder Gemeinsame Sicherheit?«. Vortrag und Diskussion mit Hans-Jürgen Rose vom Darmstädter Signal. Dienstag, 24.2., 19 Uhr. Ort: Eine-Welt-Haus, Schwanthaler Str. 80, München. Veranstalter: junge Welt-Initiative, Münchner Friedensbündnis, Freidenker München
»Sechs Jahre wohnungslos«. Mahnwache. Donnerstag, 26., 12 Uhr. Ort: Zoopalast, Hardenberger Str. 29a, Berlin. Veranstalter: Bündnis gegen Obdachlosigkeit
»Kommt nun die Lösung der kurdischen Frage«. Diskussion mit Nick Brauns, jW-Chefredakteur, und Meral Cicek von der Kurdischen Frauenbewegung Europa. Freitag, 27.2., 19 Uhr. Ort: Gewerkschaftshaus, Wilhelm-Leuschner-Str. 69, Frankfurt am Main. Veranstalter: RLS Hessen
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Beelzebubvom 23.02.2026
-
Menschliches, Allzumenschlichesvom 23.02.2026
-
Schmerz für Schmerzvom 23.02.2026
-
Nachschlag: Es menschelt auf den Märktenvom 23.02.2026
-
Vorschlagvom 23.02.2026
-
Schwarzer Afghanevom 23.02.2026
-
Liebe und Verlustvom 23.02.2026