Unter den Einsenderinnen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, ­Torstr. 6, 10119 Berlin, per E- Mail an ­­­­­redaktion@jungewelt.de oder unter jungewelt.de/­­wochen­endraetsel ­verlosen wir zweimal das Buch: »Das Leben des Charles Bukowski« von Neeli Cherkovski, erschienen bei Maro.

Das Buch: »Sterne über Astrachan« von Kai Pohl (Hg.) haben gewonnen: Karin Wansleben aus Korschenbroich und Hagen Russig aus Lohmen