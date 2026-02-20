IMAGO/Fotostand Leider nur Sechste: Franziska Preuß nach der Biathlonverfolgung (Antholz, 15.2.2026)

Wenn in Antholz die Biathlongoldmedaillen gefeiert werden, sind die Deutschen nur Zuschauer. Während Frankreichs Superteam um die Dreifacholympiasieger Julia Simon und Quentin Fillon Maillet schon zehn Medaillen einsammelte und Norwegen selbst nach dem Rücktritt von Dominator Johannes Thingnes Bø neunmal Edelmetall gewann, reichte es für Deutschlands Skijäger in neun Rennen nur zu einmal Bronze.

Es droht das schlechteste Abschneiden bei Winterspielen jemals – und die Zahlen bestätigen einen Trend: Im Biathlon hat Deutschland den Anschluss an die beiden Topnationen verloren.

»Wir haben wirklich gute Athleten, die auch gut performen können, die sich auch in der Weltspitze tummeln können, aber wir haben diese X-Faktor-Athleten derzeit nicht«, sagte Sportdirektor Felix Bitterling. Was er damit meint: Es gibt keine selbstbewussten Siegertypen in herausragender Form, schlicht niemanden im Team, der »einfach mal in eine Strafrunde easy rausläuft«, mit einer »brutal schnellen Schießzeit« Druck macht und anschließend wieder führen kann. »Das ist derzeit so. Das muss man einfach so akzeptieren.«

Doch damit abfinden darf man sich nicht. »Wir arbeiten sehr, sehr stark im Hintergrund, dass es diese Athleten oder Athletinnen in Zukunft wieder geben wird«, sagte Bitterling. Das Problem: Gerade bei den Männern wurde jahrelang zuwenig gemacht. Das Weltcupteam bekam zuwenig Druck, weil schlicht kein guter Nachwuchs vorhanden war. »Und das ist nie gut«, sagte Bitterling. »Uns haben ein oder zwei Athletengenerationen gefehlt.«

Eine effektivere und zielgerichtete Ausbildung von Sportlern und Trainern soll helfen, dass sich das ändert. »Das dauert wahrscheinlich Jahre. Man hätte es viel früher machen müssen«, sagte Bitterling. Vor zweieinhalb Jahren habe man die Strukturen grundlegend geändert, und man erhoffe sich von Maßnahmen wie einer Schießakademie mit Spezialisten sowie einer Taskforce für die Trainerausbildung, die Lücke zu den Franzosen und Norwegern zu schließen.

Wie schwer das ist, weiß auch David Zobel, und er wies in Antholz darauf hin, »wie viele Nachwuchssportler die Franzosen haben. Das geht in Richtung 200, und bei uns sind es 50. Da brauchst du das eine Übertalent, ansonsten wird es schwierig.« Zudem fragte der Olympiastarter noch, warum Deutschlands Nationalteam im Fußball wohl besser sei als das von Norwegen? »Weil wir mehr Fußballer haben«, antwortete der 29jährige Bayer.

Eine »Sisyphusarbeit« sei die Suche nach hochtalentierten Biathletinnen und Biathleten, betonte Bitterling: »Die Nachwuchsarbeit generell ist eine Sache, die schwerer wird.« Er habe die Erfahrung gemacht, dass in Deutschland »die Gruppe der Athleten und Athletinnen, die sich aktiv für Leistungssport entscheidet und diesen dann auch durchzieht, immer kleiner wird«.

Und dann sind da noch die Standortnachteile. Durch die Verlagerung der Schneefallgrenze nach oben würden deutsche Nachwuchssportler später auf Schnee trainieren können als in Skandinavien. »Das alles wird irgendwann ein Mix, der nicht ganz leicht ist«, sagte Bitterling, der am Saisonende aus dem Amt ausscheidet und in anderer Funktion zum Weltverband IBU zurückkehrt. All das sollen keine Ausreden sein, betonte der Bayer, für den es beim DSV noch keinen Nachfolger gibt: »Wir haben uns dessen angenommen. Ich glaube, wir haben viele Schritte unternommen, die richtig sind, aber das dauert eben.«

In Italien verpasste Deutschland teilweise auch knapp die Medaillen. Seit 1992 gab es immer mindestens zweimal Edelmetall. Kommt nach Mixed-Bronze in den Massenstarts am Freitag (Männer) und Sonnabend (Frauen) nicht noch eine Medaille dazu, wäre das mit Abstand schlechteste Olympiaabschneiden für das einst so erfolgsverwöhnte Team perfekt. Zwei vierte Plätze mit den Staffeln, Rang vier für Vanessa Voigt und Rang fünf für Philipp Nawrath im Einzel waren gute Ergebnisse. »Aber bei Olympia zählen die Medaillen«, sagte Nawrath. Und eine Erkenntnis ist auch: Ohne Fehler der Franzosen und Norweger war das Podest auch bei eigenen Topleistungen kaum zu erreichen.

Um so wichtiger ist, dass Erfolge bei der nächsten Generation zu sehen sind. Juniorenweltmeister Leonhard Pfund (22) sorgte bei seinem Weltcupdebüt vor Olympia in Tschechien für Aufsehen, auch Elias Seidl (21) und Franz Schaser (23) wird viel zugetraut. Bei den Frauen hat Selina Grotian (21) trotz schwacher Olympiaauftritte sogar schon im Weltcup gewonnen, Julia Tannheimer (20) ist für ihr junges Alter als Olympiastarterin enorm weit.

Neue Kräfte sind auch nötig, denn mit Franziska Preuß (31) hört die letzte noch aktive deutsche Weltmeisterin spätestens im März auf, bei den Männern sind Nawrath (32) und Philipp Horn (31) im gleichen Alter. Es ist fraglich, ob sie bis zu den nächsten Spielen in vier Jahren in Frankreich weitermachen.

»Ich glaube, dass es ein paar sehr hoffnungsvolle Talente in Deutschland gibt«, sagte Bitterling. Wichtig sei es aber, diese behutsam aufzubauen. »Wenn ich einen jüngeren Athleten zu früh oben reinschicke und der kriegt dann da richtig auf die Mütze, dann kann es auch schon mal sein, dass der eine kleine Delle bekommt.«