Aus: Ausgabe vom 20.02.2026, Seite 2 / Inland
Sechs Jahre nach dem Hanau-Anschlag
Ohne Kommentar
Während eines Gedenkaktes für die Opfer des rassistischen Anschlags von Hanau am 19. Februar 2020 entfernt Selahattin Gürbüz am Donnerstag Regentropfen vom Foto seines damals ermordeten Sohnes Sedat
links & bündig gegen rechte Bünde
