Gegründet 1947 Freitag, 20. Februar 2026, Nr. 43
Aus: Ausgabe vom 20.02.2026, Seite 2 / Inland
Sechs Jahre nach dem Hanau-Anschlag

Ohne Kommentar

2_BM.jpg
Boris Roessler/dpa
Während eines Gedenkakts für die Opfer des rassistischen Anschlags von Hanau am 19. Februar 2020 entfernt Selahattin Gürbüz am Donnerstag Regentropfen vom Foto seines damals ermordeten Sohnes Sedat

links & bündig gegen rechte Bünde

