Aus: Ausgabe vom 18.02.2026, Seite 14 / Feuilleton
Events

Veranstaltungen

»Käthe Kollwitz und das Theater«. Die Sonderausstellung vom 21.2. bis 3.5.2026 beleuchtet erstmals umfassend die Theaterleidenschaft der Künstlerin und den Einfluss auf ihr Werk. Eröffnung: Freitag, 20.2., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: Käthe-Kollwitz-Museum, Spandauer Damm 10, Berlin

»Das SEZ bleibt!« Kundgebung. Während im Abgeordnetenhaus über Abrissstopp, Sanierung und Nachnutzung diskutiert wird, hat die WBM angekündigt, ab dem 2. März mit den Abrissarbeiten am Schwimmbadbereich zu beginnen. Sonnabend, 21.2., 14 Uhr. Ort: SEZ, Landsberger Allee/Danziger Str., Berlin. Veranstalter: SEZ bleibt

»Blick nach Venezuela und Kolumbien«. Filmabend mit dem Regisseur Markus Lenz. Gezeigt werden zwei Filme aus den beiden Ländern. Sonnabend, 21.2., 18 Uhr. Ort und Veranstalter: B-Movie, Brigittenstr. 5, Hamburg

»Thälmann und Spanien – Die ersten Deutschen im bewaffneten Kampf gegen den Faschismus«. Vorträge über Kämpfer und Gespräch mit Freunden der Spanischen Republik. Sonntag, 22.2., 15 Uhr. Ort: KommTreff, Jonasstr. 29, Berlin. Veranstalter: Freundeskreises Ernst Thälmann

