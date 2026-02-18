Ariana Cubillos/AP/dpa Vorsicht, Karneval! Im fernen Venezuela ist es beliebt, sich wie auf dem Foto in der Metropole Caracas mit Wasser zu bespritzen oder Passanten mit Wasserbomben zu bewerfen.

Vorsicht, Karneval! Im Rheinland gibt es bekanntlich Kamellen. Aber im fernen Venezuela ist es beliebt, sich wie auf dem Foto in der Metropole Caracas auch mit Wasser zu bespritzen oder Passanten mit Wasserbomben zu bewerfen.