Gegründet 1947 Mittwoch, 18. Februar 2026, Nr. 41
Aus: Ausgabe vom 18.02.2026, Seite 2 / Ausland
Venezuela

Ohne Kommentar

2_bm.jpg
Ariana Cubillos/AP/dpa
Vorsicht, Karneval! Im Rheinland gibt es bekanntlich Kamellen. Aber im fernen Venezuela ist es beliebt, sich wie auf dem Foto in der Metropole Caracas auch mit Wasser zu bespritzen oder Passanten mit Wasserbomben zu bewerfen.

