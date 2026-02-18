Aus: Ausgabe vom 18.02.2026, Seite 2 / Ausland
Venezuela
Ohne Kommentar
Vorsicht, Karneval! Im Rheinland gibt es bekanntlich Kamellen. Aber im fernen Venezuela ist es beliebt, sich wie auf dem Foto in der Metropole Caracas auch mit Wasser zu bespritzen oder Passanten mit Wasserbomben zu bewerfen.

