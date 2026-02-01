Karneval (2)
Mit einer Hommage an den brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva beim Karneval in Rio de Janeiro hat eine Sambaschule eine Debatte über vorgezogene Wahlwerbung im Wahljahr ausgelöst. Unter dem Titel »Vom Gipfel des Mulungu entspringt die Hoffnung: Lula, der Arbeiter Brasiliens« zeichnete die Schule Acadêmicos de Niterói den Weg des Linkspolitikers vom Metallarbeiter zum Staatschef nach. Die Parade war Teil des ersten Abends der Umzüge der Eliteklasse im Sambodrom, bei dem glitzernde Kostüme, donnernde Trommeln und spektakuläre Festwagen zehntausende Zuschauer mitrissen.
Da Lula bei der Präsidentenwahl im Oktober für eine vierte Amtszeit kandidieren will, hatte die Hommage schon vor der Parade Fragen über die Rechtmäßigkeit der Aktion aufgeworfen. Oppositionsparteien versuchten, den Umzug wegen des Vorwurfs vorgezogener Wahlwerbung mit juristischen Mitteln zu stoppen, scheiterten jedoch vor dem Obersten Wahlgericht. Dieses warnte dennoch, der Karneval dürfe kein Raum für unzulässige Wahlpropaganda sein. Nach brasilianischem Recht darf für einen Kandidaten erst nach offizieller Registrierung der Kandidatur geworben werden. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Gustavs Empfehlungenvom 17.02.2026
-
Nachschlag: Ein Schlag wie ein Blitzvom 17.02.2026
-
Vorschlagvom 17.02.2026
-
Fluch und Segenvom 17.02.2026
-
Fremd werden, fremd bleibenvom 17.02.2026
-
Ehrenwerte Leutevom 17.02.2026
-
Hirsevom 17.02.2026