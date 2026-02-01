Francis Kokoroko/REUTERS Daten abgreifen, möglicherweise auch in dieser Behörde in Ghana, die für Bodenschätze zuständig ist, Accra, April 2025

Ein neues Muster verändert die globale Digitalpolitik, und die afrikanischen Nationen müssen es beachten. Dieses Muster entsteht nicht durch militärische Gewalt oder offenen politischen Druck, sondern durch Handelsabkommen, die still und leise die Regulierung von Daten, Plattformen und digitalen Diensten neu gestalten.

Das jüngste Handelsabkommen zwischen den USA und Malaysia, das als bilaterale Vereinbarung präsentiert wird, verdeutlicht eine Strategie, bei der mächtige Länder Regeln entwerfen, die Technologieunternehmen einen breiten Zugang zu den Daten anderer Nationen ermöglichen. Das Abkommen verpflichtet Malaysia, »den grenzüberschreitenden Transfer von Daten auf elektronischem Wege über vertrauenswürdige Grenzen hinweg sicherzustellen« und verbietet »Steuern auf digitale Dienste, die US-Unternehmen diskriminieren«. In der Praxis schränkt das Abkommen Malaysias Möglichkeiten ein, Daten zu lokalisieren, ausländische digitale Plattformen zu regulieren oder Daten als strategische nationale Ressource zu behandeln. Es verankert US-Technologieunternehmen tief in Malaysias digitale Wirtschaft und schränkt gleichzeitig den politischen Handlungsspielraum des malaysischen Staates ein. Dies ist kein Einzelfall. Es spiegelt einen umfassenderen Ansatz wider, bei dem digitale Handels- und Kooperationsabkommen genutzt werden, um den nationalen politischen Handlungsspielraum neu zu gestalten und die langfristige Abhängigkeit von ausländischer digitaler Infrastruktur zu verstärken. Die Auswirkungen dieses Ansatzes werden deutlicher, wenn ähnliche Abkommen anhand der innerstaatlichen Rechts- und Verfassungsrahmen geprüft werden.

In Kenia beispielsweise wurde ein kürzlich geschlossenes, mehrere Milliarden US-Dollar schweres Rahmenabkommen zur Zusammenarbeit im Gesundheitswesen zwischen den USA und Kenia vom Obersten Gerichtshof gestoppt, nachdem zivilgesellschaftliche Gruppen und Gesetzgeber es aus verfassungsrechtlichen Gründen angefochten hatten. Das Gericht verwies auf Bedenken hinsichtlich der begrenzten Beteiligung der Öffentlichkeit, der unzureichenden parlamentarischen Kontrolle und der unzureichenden Schutzmaßnahmen für personenbezogene und epidemiologische Gesundheitsdaten, einschließlich möglicher Konflikte mit dem kenianischen Datenschutzgesetz und dem Gesetz über digitale Gesundheit. Die Kontroverse zeigt, wie solche Abkommen grundlegende Fragen zu Dateneigentum, Datenschutz und demokratischer Regierungsführung aufwerfen.

Zusammengenommen deuten diese Fälle auf ein sich abzeichnendes Muster für den globalen Süden hin. Dieses Muster funktioniert über Gesetze, Infrastruktur und digitale Ströme und nutzt rechtliche und technische Mechanismen, um zu bestimmen, wer Daten kontrolliert und wer ihren Wert erfasst. Der digitale Handel ist zu einem zentralen Zugangstor für Systeme künstlicher Intelligenz geworden, die auf einen ununterbrochenen Zugang zu Daten, Speicherplatz und Rechenkapazität angewiesen sind. Die Struktur dieser Vereinbarungen wird die Entwicklung und Funktionsweise von KI in unseren Gesellschaften prägen. Künstliche Intelligenz expandiert durch Daten, Cloud-Dienste und Rechenleistung. Derzeit werden die meisten dieser Systeme von ausländischen Unternehmen verwaltet, und diese Konzentration prägt die wirtschaftliche und politische Zukunft des globalen Südens.

Kwame Nkrumah, der erste Staatschef der Republik Ghana, erklärte in »Neokolonialismus: Die letzte Stufe des Imperialismus«, dass formale Unabhängigkeit wenig Schutz bietet, wenn externe Akteure die wichtigsten Wirtschaftsstrukturen einer Nation lenken. Seine Erkenntnis gilt auch für das digitale Zeitalter. Afrikanische Nationen haben Verfassungen und rechtliche Rahmenbedingungen, doch ausländische Unternehmen bestimmen die Architektur der Netzwerke, Plattformen und Algorithmen, die das tägliche Leben organisieren. Die digitale Umgebung funktioniert wie ein Territorium mit Grenzen, Knotenpunkten und Kontrollzentren, und die Besitzer dieser Infrastruktur prägen ihre Governance.

Eine koordinierte Reaktion ist erforderlich. Diese Bemühungen sind vom kürzlich zu Ende gegangenen Global South Academic Forum 2025 inspiriert und bilden die Grundlage für das, was ich als »digitales Bandung des 21. Jahrhunderts« bezeichne. Die ursprüngliche Bandung-Konferenz von 1955 brachte Führungskräfte aus Afrika, Asien und Lateinamerika zusammen, um sich gegen die Vorherrschaft zu wehren und die globalen Machtverhältnisse neu zu gestalten. Ein »digitales Bandung« erweitert diese historische Mission auf eine Welt, die durch Rechenzentren, Cloud-Dienste und künstliche Intelligenz organisiert ist. Es schafft einen Raum für Länder des globalen Südens, um gemeinsame Standards festzulegen, gemeinsam zu verhandeln und regionale digitale Fähigkeiten zu entwickeln.

Die Dringlichkeit dieser Arbeit zeigt sich in der Demokratischen Republik Kongo. Das Land produziert über 70 Prozent des weltweiten Kobalts, eines wichtigen Minerals für Batterien von Elektrofahrzeugen, Rechenzentren und Hochleistungsrechnern, und steht damit im Zentrum der globalen digitalen Wirtschaft. Die menschlichen und ökologischen Kosten sind jedoch hoch: Der Bergbau im Kupfer-Kobalt-Gürtel hat zu einer toxischen Verschmutzung von Wasser, Boden und Luft geführt, die die Gesundheit und Lebensgrundlage der umliegenden Gemeinden beeinträchtigt, und die Kobaltgewinnung setzt die Arbeiter häufig gefährlichen Bedingungen aus.

Die Gewinnung von Bodenschätzen prägt einen Teil der digitalen Landschaft, die Gewinnung von Daten einen anderen. Afrikaner generieren digitale Aktivitäten durch Sprache, Kultur und Alltag. Diese Aktivitäten trainieren KI-Systeme, die anderswo kommerziellen Wert schaffen. Die Struktur ähnelt früheren Rohstoffabkommen, bei denen die Inputs aus Afrika stammen, während die finanziellen Erträge außerhalb des Kontinents anfallen.

Da das weltweite Interesse an afrikanischen Talenten zunimmt, müssen neue Programme sorgfältig geprüft werden. Die Eröffnung der ersten afrikanischen KI-Akademie von Open AI an der Universität von Lagos hat in der Öffentlichkeit Begeisterung ausgelöst, wirft aber auch wichtige Fragen auf. In Ghana hat der Minister für Kommunikation und Digitalisierung kürzlich auf seinem offiziellen Social-Media-Account für die Gemini-App von Google geworben. In der Ankündigung wurden weder die Datenrichtlinien noch die Schutzmaßnahmen für die Teilnehmer oder die Regelungen zur Speicherung, zum Zugriff und zur Übertragung von Nutzerdaten beschrieben.

In beiden Fällen fehlen der Öffentlichkeit klare Informationen darüber, wie Nutzerdaten gespeichert, abgerufen oder zur Stärkung ausländischer KI-Systeme verwendet werden oder wie der Wert an die lokalen Gemeinschaften zurückfließt. Unabhängige Untersuchungen zeigen, dass viele KI-Unternehmen umfangreiche Nutzerdaten und Metadaten ohne klare öffentliche Dokumentation speichern. Schwache Daten-Governance-Rahmenbedingungen erhöhen das Risiko der Offenlegung und ermöglichen die großangelegte Extraktion digitaler Aktivitäten.

Trotz dieser Bemühungen zeigen die jüngsten Infrastrukturausfälle, wie groß die Anfälligkeit einer stark konzentrierten digitalen Infrastruktur ist. Im März 2024 schnitt eine Unterbrechung des Unterseekabels Millionen Menschen in Westafrika vom Internet ab und machte deutlich, wie wenige alternative Routen und Redundanzen es auf dem Kontinent gibt. Im Oktober 2025 führte ein größerer Ausfall bei Amazon Web Services zu Störungen bei Plattformen, Zahlungssystemen und cloudbasierten Diensten in mehreren Regionen, wobei afrikanische Unternehmen und öffentliche Dienste mit längeren Ausfallzeiten konfrontiert waren, da viele Anwendungen auf extern gehostete Infrastrukturen ohne lokale Ausfallsicherung angewiesen sind. Diese Anfälligkeit wurde im Dezember 2025 noch verstärkt, als ein weiterer Ausfall von Cloudflare weltweit Tausende von Websites und Diensten vorübergehend lahmlegte, darunter auch Plattformen, die täglich in ganz Afrika genutzt werden.

Im Gegensatz zu Regionen mit dichten Rechenzentrumsnetzen, diversifizierten Cloud-Anbietern und starkem regulatorischen Einfluss auf Infrastrukturbetreiber mangelt es afrikanischen Ländern oft an lokalen Hosting-Kapazitäten, Verhandlungsmacht und Rechtsmitteln. Infolgedessen können Ausfälle, die ihren Ursprung außerhalb des Kontinents haben, sich auf afrikanische Volkswirtschaften und öffentliche Dienste auswirken, die nur begrenzt in der Lage sind, schnell einzugreifen oder sich zu erholen, was die strukturelle digitale Abhängigkeit noch verstärkt.

Ein langfristiger Plan für digitale Souveränität erfordert mehrere Verpflichtungen. Afrika braucht regionale Rechenzentren, eine verteilte Cloud-Infrastruktur und eine robuste Konnektivität unter afrikanischer Kontrolle. Die nationale Gesetzgebung muss aus den Erfahrungen Afrikas und Konsultationen mit den Gemeinden hervorgehen. Daten müssen als nationale Ressource anerkannt werden, die einer öffentlichen Aufsicht unterliegt. Der Ressourcenfluss muss transparent sein, und der Reichtum an Bodenschätzen muss zum Wohlergehen der afrikanischen Gemeinden beitragen.

In ganz Afrika zeigen erste Bemühungen bereits, wie eine souveräne digitale Zukunft in der Praxis Gestalt annehmen kann. Open-Source-Entwicklungen bieten einen Weg. Modelle wie Deep Seek und Qwen sowie kürzlich veröffentlichte Open-Source-KI-Modelle schaffen Möglichkeiten für Anpassungen und Experimente außerhalb vollständig proprietärer Systeme. In Verbindung mit öffentlichen Institutionen, der Beteiligung der Gemeinschaft und nachhaltigen Investitionen können offene Technologien KI-Systeme unterstützen, die lokale Sprachen, Kenntnisse und Prioritäten widerspiegeln.

Praktische Beispiele dafür gibt es bereits. In Ghana hat die Natural Language Processing (NLP) Community Sprachtechnologien entwickelt, die direkt auf die lokalen sprachlichen Gegebenheiten reagieren und zeigen, wie KI-Systeme auf der Grundlage afrikanischer Kontexte statt importierter Annahmen aufgebaut werden können. Ähnliche Arbeiten sind in Nigeria im Gange, wo Forscher Datensätze und Tools für die Sprachen Yoruba, Hausa und Igbo entwickeln. In Südafrika hat das Centre for Artificial Intelligence Research ein Forschungsnetzwerk mehrerer Universitäten aufgebaut, das sich auf sozial verankerte und öffentlich rechenschaftspflichtige KI konzentriert. Kenias Gerichte und Zivilgesellschaft haben sich aktiv gegen Datenaustauschvereinbarungen gewehrt, die den verfassungsmäßigen Schutz gefährden, während Initiativen wie Beyond AI in Ghana zeigen, wie Bürger, Zivilgesellschaft und politische Entscheidungsträger sich direkt für Daten-Governance, künstliche Intelligenz und nationale Gesetzgebung engagieren können.

Diese Bemühungen lösen zwar nicht allein die strukturellen Herausforderungen, aber sie bilden erste Bausteine für eine gemeinsame digitale Infrastruktur, regionale Koordination und demokratische Kontrolle. Sie zeigen, wie politische Ambitionen im Rahmen eines »digitalen Bandung« in praktische Kapazitäten umgesetzt werden können. Digitale Souveränität prägt wirtschaftliche Chancen, öffentliche Verwaltung und kollektives Gedächtnis. Sie bestimmt, wie Entscheidungen getroffen werden und wie Gemeinschaften am technologischen Wandel teilhaben.

Frühere Generationen in Afrika kämpften für politische Unabhängigkeit. Diese Generation steht vor der Herausforderung der digitalen Unabhängigkeit.