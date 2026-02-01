Gegründet 1947 Dienstag, 17. Februar 2026, Nr. 40
Aus: Ausgabe vom 17.02.2026, Seite 2 / Ausland
Unblock Cuba!

Ohne Kommentar

Luis Cortes/REUTERS

Am Sonntag haben nach einem Aufruf der mexikanischen Solibewegung für Kuba zahlreiche Demonstranten vor der Botschaft des Landes in Mexiko-Stadt die US-Aggression gegen die sozialistische Inselrepublik angeprangert.

