Aus: Ausgabe vom 17.02.2026, Seite 2 / Ausland
Unblock Cuba!
Ohne Kommentar
Am Sonntag haben nach einem Aufruf der mexikanischen Solibewegung für Kuba zahlreiche Demonstranten vor der Botschaft des Landes in Mexiko-Stadt die US-Aggression gegen die sozialistische Inselrepublik angeprangert.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Ausland
-
Flucht von Exminister verhindertvom 17.02.2026
-
Melonis Griff nach Afrikavom 17.02.2026
-
Freie Bahn für Dschihadistenvom 17.02.2026
-
USA bereiten größeren Einsatz gegen Iran vorvom 17.02.2026