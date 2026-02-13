Gegründet 1947 Freitag, 13. Februar 2026, Nr. 37
13.02.2026, 16:50:45 / Inland
Militarisierung

Russland hat kein Motiv für eine Annexion Deutschlands

Im jW-Gespräch analysiert und hinterfragt Fabian Lehr die gängigen Narrative zugunsten von NATO und Aufrüstung
Von jW

Da Panzertoni leider verhindert war, übernahm kurzerhand unser Praktikant und befragte den Publizisten, Autor und YouTuber Fabian Lehr: Wann steht der Russe vor der Tür? Und warum darf Sozialpolitik nicht gegen Aufrüstung ausgespielt werden? Die Antworten brachten ihn offenbar zum Umdenken – nun ist er Antiimperialist.

Im Interview setzt sich Fabian Lehr kritisch mit den verbreiteten Pro-NATO- und Aufrüstungsnarrativen auseinander. Lehr argumentiert: Wer will, dass Arbeiterinnen und Arme in Deutschland gut leben können, darf nicht für einen fiktiven Eroberungskrieg Putins aufrüsten. Notwendig sei statt dessen eine Auseinandersetzung mit der deutschen Reaktion.

