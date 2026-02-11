Mohssen Assanimoghaddam/dpa So nicht mehr in Mexiko: Auslaufmodell Polizeihund (Rastede, 27.5.2020)

Monterrey. Die mexikanische Polizei bekommt bei der Fußballweltmeisterschaft der Männer im Sommer Unterstützung von Roboterhunden. Das kündigten am Montag (Ortszeit) die Behörden der Stadt Guadalupe im Nordosten Mexikos an, wo eins der WM-Stadien steht. Die Stadt hatte die Hunde für 2,5 Millionen Pesos (umgerechnet etwa 122.000 Euro) angeschafft.

Mexiko gehört neben den USA und Kanada zu den drei Ausrichter-Ländern der diesjährigen WM. Das sportliche Großereignis findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli statt.

Die vierbeinigen Roboter sollen in gefährlichen Gebieten eingesetzt werden. Ein von der Stadt Guadalupe veröffentlichtes Video zeigt einen der neuen Roboterhunde, wie er durch ein verlassenes Gebäude läuft und Treppen hochklettert - wenn auch mit einigen Schwierigkeiten. Er sendet live Videomaterial an Polizeibeamte, die mit etwas Entfernung hinter ihm laufen. In dem Video fordert der Roboter-Hund einen bewaffneten Mann über einen Lautsprecher auf, seine Waffe abzulegen.

Der Zweck der Roboter-Hunde sei es, Polizeibeamte bei Einsätzen zu unterstützen und ihre Sicherheit zu gewähren, sagte der Bürgermeister von Guadalupe, Héctor García. Sie würden »im Falle einer Auseinandersetzung« eingesetzt, fügte er hinzu. (AFP/jW)