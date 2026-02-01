Yousef Murad/AP/dpa Saif Al-Islam Al-Ghaddafi galt unter Anhängern seines Vaters als Hoffnungsträger (Bani Walid, 6.2.2026)

Bani Walid. Hunderte Menschen haben am Freitag in Libyen an der Beerdigung des getöteten Sohns des früheren Staatschefs Muammar Al-Ghaddafi teilgenommen. Während der Trauerfeier skandierten Trauernde Parolen und zeigten Fahnen, die mit der früheren Ghaddafi-Regierung in Verbindung stehen. Einige forderten, den Sarg zu öffnen, um den Leichnam zu überprüfen, da keine offiziellen Bilder veröffentlicht worden seien. Sicherheitskräfte verhinderten dies. Die Beerdigung fand in der westlibyschen Stadt Bani Walid statt, etwa 180 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Tripolis. Libyen ist heute faktisch zweigeteilt in zwei verfeindete Regierungen im Osten und Westen.

Saif Al-Islam Al-Ghaddafi war seinem Mitarbeiterstab zufolge Anfang der Woche auf »verräterische und feige« Weise ermordet worden, als Bewaffnete in seine Villa in der Stadt Zintan eindrangen. Offizielle Stellen äußerten sich bislang weder zu dem Vorfall noch veröffentlichten sie Beileidsbekundungen. Bisher stehen öffentliche Erklärungen zu den Umständen von Ghaddafis Tod aus.

Saif Al-Islam war der zweitälteste Sohn Muammar Al-Ghaddafis, der das nordafrikanische Land mehr als vier Jahrzehnte lang regierte, und eine der einflussreichsten Figuren in Libyen. Im sogenannten arabischen Frühling 2011 wurde Muammar Al-Ghaddafi im Rahmen eines NATO-Angriffs auf sein Land von vom Westen und den Golfstaaten unterstützten Al-Qaida-Kräften bestialisch ermordet. Das einst prosperierende Libyen ist heute gespalten und wird von zahlreichen bewaffneten Gruppen heimgesucht. (dpa/jW)