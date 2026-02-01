Thomas-Sankara-BluesVon Andreas Paul
Ob noch bei Verstand oder ob schon voll im Koma
Teilt die Kelle aus, die redet noch von Oma,
Haltet euch noch gerade, wie’s eben gerade geht,
Lasst euch nicht verarschen, dazu ist es zu spät.
*
Glotz mich nicht an, wenn ich heulen muss,
Das ist der Thomas-Sankara-Blues.
*
Sankara ist der Che des schwarzen Kontinents,
Er ging immer als Erster rein, wenn jemand schrie: »Dort brennt’s!«
Sein Rennrad war sein Zeichen, damit kam der zum Manöver,
Die Staatsbeamten fuhren bald nur noch Renault R4.
*
Real existierender Sozialismus
Und Thomas-Sankara-Blues
*
Schweiß perlt der Bassistin in die Augenbrauen,
Das ist das Salz der Unterdrückung, und dem Morgen trauen
Nur noch sehr wenige, man schunkelt schon und brüllt,
Der Saal will kochen und die Blueser woll’n es wild
*
Burkinabe à Burkina Faso
Im Thomas-Sankara-Blues
links & bündig gegen rechte Bünde
