»Werner Seelenbinder. Ringer – Kommunist – Staatsfeind«. Ausstellung eines Lehr- und Forschungsprojekts von Prof. Oliver Rump mit Studierenden. Seelenbinder war erfolgreicher Sportler und Kommunist. Er wurde von den Nazis ermordet. Vernissage Dienstag, 17.2., 18 Uhr. Ort: Klubhaus Westerwaldstraße, Spandau. Veranstalter: Bündnis gegen rechts und VVN/VdA Spandau

»Mikis Theodorakis. Ein Leben für die Freiheit«. Musikalischer Vortrag mit Pianist und Komponist Gerhard Folkerts, einem engen Freund des weltberühmten Komponisten und Kommunisten Mikis Theodorakis. Mittwoch, 18.2., 19.30 Uhr. Ort: AWO-Tagesstätte, Rudolf-Breitscheid-Str. 40 a, Wedel. Veranstalter: MASCH Wedel

»Geschichte der sozialistischen Opposition in Marburg von 1966 bis 1993«. Vortrag von Prof. Georg Fülberth über die APO zur ASO und zur DKP. Mittwoch, 18.2., 19 Uhr. Ort: GEW, Schwanallee 27, Marburg. Veranstalter: DKP Marburg