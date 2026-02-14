Aus: Ausgabe vom 14.02.2026, Seite 2 / Ausland
Gaza
Ohne Kommentar
Nur durchnummeriert, ohne Namen: Unidentifizierte palästinensische Leichen, die Tel Aviv kürzlich ausgehändigt hat, werden im Gazastreifen in Massengräbern bestattet. Noch immer sollen sich Hunderte Tote in Israel befinden.
