Gegründet 1947 Sa. / So., 14. / 15. Februar 2026, Nr. 38
Aus: Ausgabe vom 14.02.2026, Seite 2 / Ausland
Gaza

Ohne Kommentar

REUTERS/Mahmoud Issa

Nur durchnummeriert, ohne Namen: Unidentifizierte palästinensische Leichen, die Tel Aviv kürzlich ausgehändigt hat, werden im Gazastreifen in Massengräbern bestattet. Noch immer sollen sich Hunderte Tote in Israel befinden.

