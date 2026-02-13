Gegründet 1947 Freitag, 13. Februar 2026, Nr. 37
Aus: Ausgabe vom 13.02.2026, Seite 2 / Sport
Demontage

Ohne Kommentar

Carsten Koall/dpa

Abwrackaktion im Cantianstadion: Am Dienstag um 11.30 Uhr wurden zwei der vier jeweils 40 Tonnen schweren und 50 Meter hohen Masten gesprengt. Die Flutlichtanlage war anlässlich der 750-Jahr-Feier Berlins 1987 errichtet worden.

