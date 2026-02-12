Gegründet 1947 Donnerstag, 12. Februar 2026, Nr. 36
Aus: Ausgabe vom 12.02.2026, Seite 2 / Ausland
Vereinigte Staaten

Ohne Kommentar

REUTERS/Eduardo Munoz

Das Einholen der Regenbogenfahne vor dem Stonewall National Monument in New York am Dienstag empört die LGBTQ-Bewegung, die für den Abend zu einer Protestkundgebung gegen die US-Regierung in die Christopher Street rief.

